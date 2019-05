Cidades Fuzil é mais utilizado por atirador e tem preço salgado

No que depender da demanda, as lojas de armas de Goiânia também vão se beneficiar da comercialização do fuzil modelo T4 semiautomático de calibre 5,56. O tipo de arma deixou de ser considerado de uso restrito, segundo o decreto do governo Bolsonaro assinado no início do mês que altera a legislação de armas. Dentre as contatadas pela reportagem, quase todas afirmaram terem...