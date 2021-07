Exclusivo: fusão cria maior grupo hospitalar de Goiás

O mercado de saúde goiano é palco de uma das maiores fusões de hospitais já vistas no País, que dará origem ao maior grupo hospitalar de Goiás e um dos maiores do Centro-Oeste. O G500 está sendo formado pela união da Ela Maternidade, Hospital dos Acidentados, Hospital da Criança, Hospital do Coração e Hospital Santa Mônica, alcançando um valor de mercado de R$ 1,2 bilhão. Com o objetivo de fortalecimento e expansão, o G500 já começará investindo R$ 100 milhões durante essa fase de integração para reforçar as estruturas de suas unidades, inclusive com ampliação do número de leitos e geração de novos empregos.

Com a chegada do novo grupo ao mercado, a previsão é de uma ampliação de 30% da capacidade de leitos, geração de centenas de empregos na área de saúde, a ampliação de recursos para capacitação e grandes investimentos em infraestrutura hospitalar. Em reportagem publicada no início deste ano, o POPULAR já havia adiantado que, depois de fazerem muitas aquisições de hospitais e planos de saúde em grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, grandes redes de saúde haviam voltado seus olhos para o mercado goiano.

Cabeleireiro usa vacina contra Covid-19 para recuperar clientes em Goiânia

O cabeleireiro Erisvaldo José do Santos, de 70 anos, exibe com orgulho na parede de sua empresa o cartão de vacinação que comprova o recebimento das duas doses da vacina contra a Covid-19, aplicadas em 24 de março e 17 de abril de 2021. A prova da vacina contra a gripe também ganhou espaço de honra no mural. “Coloquei num quadro para o cliente ver”, diz o cabeleireiro, conhecido como Santos.

Mas é a placa em destaque do lado de fora do salão, em cima de um carro, que chama mais atenção. “Tô vacinado”, escreveu Santos, na esperança de que o recado chegue ao maior número de pessoas possível, na movimentada Avenida Pedro Ludovico, setor Cidade Jardim, em Goiânia.

Dez hospitais de Goiás estão sem vagas de UTI Covid-19

Goiás possui dez unidades de saúde para tratamento da Covid-19 com os leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) completamente ocupados, sendo que sete têm abrangência estadual. A maioria dos hospitais está em Goiânia (veja mapa). A lotação acompanha as taxas de ocupação da rede estadual e municipal, que está acima de 80%.

Nenhum hospital ou leito da rede estadual foi fechado para justificar o aumento. O Estado conta com oito hospitais de campanha, além de leitos em unidades próprias e conveniadas. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) informou que a taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede pública por pacientes com Covid-19 em Goiás tem variado entre 75% a 85%, mantendo um platô de estabilidade, sendo que “esse é um sinal de alerta, que vem sendo acompanhado continuamente pelas autoridades sanitárias.”