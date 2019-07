Cidades Furto de energia em frigorífico do interior de Goiás pode ter causado prejuízo de R$ 500 mil Polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na empresa

A Polícia Civil (PC) cumpriu um mandado de busca e apreensão em um frigorífico, na manhã desta terça-feira (2), na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo a polícia, o estabelecimento é suspeito de furtar energia elétrica e causar um prejuízo de R$ 500 mil. Segundo as investigações, a empresa modificava os medidores e chegava a economizar, em méd...