Cidades Fundo apoiado por Leonardo DiCaprio promete US$ 5 milhões para Amazônia A Earth Alliance foi criada no mês passado pelo ator e pelos filantropos Laurene Powell Jobs e Brian Sheth

Uma nova fundação ambiental apoiada por Leonardo DiCaprio está prometendo US$ 5 milhões em ajuda à Amazônia, que tem sido devastada por incêndios florestais. A Earth Alliance foi criada no mês passado pelo ator e pelos filantropos Laurene Powell Jobs e Brian Sheth. Neste domingo, 25, a organização lançou o Fundo da Floresta Amazônica em um anúncio no site. A...