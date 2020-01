Cidades Fundador do restaurante Caicó morre aos 80 anos Empresário sofreu um enfarte enquanto disputava com amigos no Rio de Janeiro uma partida de canastra, um de seus jogos favoritos

Atualizada às 21h15 de 28/01/2020 O fundador do restaurante Carne de Sol Caicó, Arécio Batista de Faria Filho, morreu aos 80 anos no Rio de Janeiro durante suas férias. O empresário sofreu um enfarte enquanto disputava com amigos em um apartamento, em Ipanema, uma partida de canastra, um dos passatempos favoritos dele. A família informou que o corpo está...