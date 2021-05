Morreu nesta terça-feira (11) Elton Padilha, fundador do Grupo Eles por Eles, focado na prevenção ao HIV entre a população masculina gay e bissexual de Goiânia. Elton tinha 38 anos, era graduado em Ciências Sociais e faleceu devido a complicações da Covid-19.

Segundo informações de amigos, Elton foi diagnosticado com a doença no sábado (8). Três dias depois, na terça (11), foi entubado, mas acabou falecendo durante a noite. Seu cortejo e o sepultamento foram realizados na quarta-feira (12).

Pelas redes sociais, amigos e parentes lamentaram sua morte.

Além de fundador do Grupo Eles por Eles, Elton também foi assistente no projeto Cidadania Plena, voltado à prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis e HIV em jovens gays de Goiânia.

Grupo Eles por Eles

O Grupo Eles por Eles foi criado em 2001com financiamento da antiga coordenação de DST/Aids, do Ministério da Saúde. Até 2009, a entidade trabalhou em parceria com a Associação Goiânia de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (AGLT) com suporte de voluntários para atuar como agentes multiplicadores em projetos de prevenção das DST e Aids junto aos Homens Gays e Bissexuais da capital de Goiás.

No ano de 2009, o grupo foi registrado como ONG e daquele ano até 2012, atuou com educação de pares sociais e na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST), também entre homens gays e bissexuais. No ano de 2013, o Grupo Eles Por Eles se tornou parceiro da ONG Grupo Pela Vidda de Goiânia, no âmbito do projeto Phoco, financiado pelo Ministério da Saúde, com o objetivo do trabalho em rede de prevenir DSTs em locais de socioambientação da comunidade de homens gays e bissexuais da capital.

A ONG também participou da realização de algumas edições da Parada LGBT de Goiânia.