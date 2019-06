Cidades Funcionários feridos após incêndio em depósito, em Aparecida de Goiânia, seguem internados no Hugol Causas do incêndio são investigadas pelo delegado Diogo Luiz Barreira

Os quatro feridos em um incêndio na empresa de reciclagem EcoVR continuam internados em na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hugol, no Setor Santos Dumont, na capital. A tragédia aconteceu na última quinta-feira (30), em Aparecida de Goiânia, e além dos feridos deixou dois funcionários mortos. As causas do incêndio são investigadas pelo delegado Diogo Luiz Barreira, t...