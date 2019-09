Cidades Funcionários evacuam frigorífico em Formosa após vazamento de amônia O Corpo de Bombeiros foi chamado e isolou o perímetro do local

Funcionários de um frigorífico tiveram de evacuar o local de trabalho por conta de um vazamento de amônia, na manhã desta sexta-feira (27), na Rua H, no setor Nordeste, em Formosa, no entorno do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros esteve no local e isolou todo o perímetro do frigorífico. Apesar do susto, de acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros Milita...