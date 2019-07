Cidades Funcionários do HDT protestam por questões salariais e condições de trabalho, em Goiânia Manifestantes cobram pagamento de salários, que estariam atrasados desde o último dia 5, pedem reajuste e melhores condições de trabalho. Diretoria diz que salários e férias foram pagos

Atualizado às 19h22 Funcionários do Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), no Setor Jardim Bela Vista, em Goiânia, realizaram, na tarde desta quarta-feira (10), uma manifestação relacionada a questões salariais. O ato foi organizado pelo Sindicato de Enfermagem do Estado de Goiás (Sienf-GO), que convocou técnicos e auxiliares de enfermagem...