O aumento no fluxo de atendimento na unidade Atende Fácil do Paço Municipal tem preocupado os trabalhadores do local.A elevação ocorreu porque nesta semana outras unidades do Atende Fácil espalhadas pela cidade foram fechadas devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), concentrando os atendimentos.

De acordo com um servidor que prefere não ser identificado, mesmo que os serviços sejam só agendados e o trabalho esteja ocorrendo por escala, uma vez que os servidores das unidades que fecharam foram remanejados, eles chegam a atender entre 40 e 50 pessoas por dia e que receberam apenas uma pequena embalagem de álcool em gel para se protegerem.

Em nota, a Secretaria de Finanças de Goiânia (Sefin), responsável pelas unidades, informou que “já foi reduzida a quantidade de atendimentos, foram disponibilizadas máscaras e álcool gel para os servidores do Atende Fácil e já foi comprado e distribuído papel toalha”.

A pasta disse ainda que “vai emitir uma nova portaria nesta sexta-feira (20) com a organização para o funcionamento da rede Atende Fácil concentrada na loja do Paço Municipal, em que determina a redução da jornada de todos os servidores para um dia de trabalho e quatro de folga” e que “não haverá mais atendimento aos sábados e está sendo estruturado um serviço de teleatendimento, que começa a funcionar na segunda-feira”.

Além disso, a Sefin informou que será reforçada a carteira de serviços disponíveis pela Internet como forma de desestimular a ida de cidadãos à Atende Fácil, sendo que “a ida presencial à Atende Fácil deve ser restrita a casos urgentes, excepcionais e que de fato demandam relacionamento presencial com o município”.