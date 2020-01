Cidades Funcionários de UPA do Parque Flamboyant ficam intoxicados após tomarem cafézinho Cinco servidores da unidade em Aparecida de Goiânia tiveram que receber atendimento médico após ingerir a bebida

Cinco funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Parque Flamboyant, em Aparecida de Goiânia, foram intoxicados ao ingerirem um café servido na unidade de saúde na madrugada desta sexta-feira (3). A informação é do G1 Goiás. Existe a suspeita de que o pó do café estivesse com alguma substância tóxica. Agentes da Polícia Técnico Científica recolh...