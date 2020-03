Passar a quarentena em casa não é opção para os trabalhadores que atuam em unidades de saúde. Desde que houve a recomendação para que se evitem aglomeração, os médicos, enfermeiros e outros trabalhadores tem demonstrado sua preocupação pelas redes sociais. A maioria dos grupos tem utilizado placas com a frase: Estamos aqui por vocês. Fiquem em casa por nós. A intenção é chamar a atenção para a importância do isolamento social e lembrar que, em caso de necessidade, os hospitais estarão prontos.

A secretária de saúde de Porangatu, Carla Marques de Oliveira esteve no início da tarde desta quinta-feira (19) no hospital municipal da cidade e junto com a equipe do hospital e do Samu decidiu reproduzir a imagem que já circula nas redes sociais de unidades de saúde do Brasil todo. “Estamos nos preparando para, se necessário, atender pacientes em nossa cidade. Mas esse isolamento é importante para minimizar os impactos da doença, reduzir a curva de contágio”, diz. Porangatu atende pacientes de 13 cidades do norte goiano.

No Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo, em Goiânia, os funcionários também se reuniram para reproduzir a imagem. Mas neste caso, a frase foi alterada e ficou assim: Seu isolamento social é um ato de respeito! Fique em casa por nós. Segundo a gerente de enfermagem da unidade, Priscila Martins Pereira, a intenção foi reforçar a ideia do respeito. “Conter o avanço depende de cada um. Estamos aqui, nos capacitando, cada dia mais preparado para atender os casos que chegarem.”