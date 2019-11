Cidades Funcionários da prefeitura de Planaltina são esmagados por caçamba durante manutenção em caminhão Três trabalhadores tiveram ferimentos graves. Com lesões nos membros, vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para hospitais de Goiânia e Brasília (DF)

Atualizado às 20h30 Cinco servidores da prefeitura de Planaltina, município do Entorno do Distrito Federal, foram atingidos pela caçamba de um caminhão basculante, na tarde desta segunda-feira (11). As vítimas, que trabalham no setor de almoxarifado, faziam serviços mecânicos sob o veículo quando foram atingidas. Três funcionários tiveram ferimentos graves, dois ...