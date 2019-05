Cidades Funcionários da Metrobus decidem por greve em Goiânia Categoria decidiu em assembleia que paralisação deve começar na próxima segunda-feira (13)

Atualizada às 10h38. Em assembleia realizada neste domingo (5), os trabalhadores da Metrobus decidiram entrar em greve a partir da próxima segunda-feira (13). O presidente do Sindicato dos trabalhadores em transporte rodoviário do estado de Goiás (Sindittransporte), explicou que a decisão foi tomada após várias tentativas sem sucesso de acordo com a empresa. “E...