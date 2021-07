Cidades Funcionário público é indiciado após vender vaga em cemitério de Itumbiara Administrador responderá por corrupção passiva

Um funcionário público foi indiciado por corrupção passiva pela Polícia Civil suspeito de vender uma vaga em um cemitério de Itumbiara. As informações são de que familiares pagaram R$ 4 mil pelo local e o dinheiro foi transferido diretamente para a conta bancária pessoal do homem, que era administrador dos cemitérios. De acordo com o delegado do caso, Viníci...