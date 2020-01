Cidades Funcionário ferido após explosão está internado em estado grave em Goiânia Vítima segue internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira e respira com a ajuda de aparelhos

É grave o estado de saúde do funcionário que se feriu em uma explosão enquanto fazia a instalação do piso de um contêiner em uma escola municipal, no Parque das Laranjeiras, em Goiânia. O homem segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e respira com a ajuda de aparelhos. O funcionário ficou...