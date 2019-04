Vida Urbana Funcionário estaria sem colete salva-vidas

No momento de seu desaparecimento, o agente de sistemas Flávio Leonel Moraes, de 36 anos, não estaria utilizando colete salva-vidas.A presença do item foi questionada pela reportagem à Saneago e a ausência foi apontada em nota encaminhada pela companhia, que disse que “está averiguando os motivos de o agente de sistema não estar utilizando o colete salva-vidas no momento do...