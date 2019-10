Cidades Funcionário do Grupo Jaime Câmara morre em acidente em Goiânia João Batista Braz, de 52 anos, foi atingido pela porta do próprio carro

Um funcionário do Grupo Jaime Câmara morreu em um acidente de trânsito doméstico, na noite desta terça-feira (22), no Jardim Petrópolis, em Goiânia. João Batista Braz, de 52 anos, foi atingido pela porta do próprio carro, que estava desengatado. Segundo a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), João conduzia um Chevrolet Chevet e quan...