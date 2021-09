Cidades Funcionário do BRT morre após ser atropelado por caminhão da obra, na Avenida Goiás Norte A Prefeitura de Goiânia informou que trabalhos no local do acidente foram interrompidos

Atualizada às 14h05 Um homem de 53 anos morreu atropelado por um caminhão, na manhã deste sábado (11), enquanto trabalhava na obra do Terminal Perimetral, na Avenida Goiás Norte, em Goiânia. O veículo que atropelou a vítima também prestava serviço para o Consórcio BRT Norte-Sul. A Prefeitura da capital informou que trabalhos no local do acidente foram interrompi...