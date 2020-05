Cidades Funcionário da Vale infectado por coronavírus foge da quarentena do Pará e volta para Niquelândia O homem de 35 anos alegou que temia ficar sem atendimento médico necessário em Parauapebas (PA) onde já foram registradas 26 mortes

Em entrevista à Rádio Mantiqueira, de Niquelândia, município do norte de Goiás, a secretária municipal de Sáude local, Cida Gomes, confirmou que voltou para a cidade um homem de 35 anos que recebeu em Parauapebas (PA) diagnóstico positivo para Covid-19. Empregado da companhia Vale do Rio Doce, ele não teria cumprido a quarentena obrigatória de 14 dias e retornado à c...