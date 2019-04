Vida Urbana Funcionário da Saneago que caiu no Meia Ponte continua desaparecido Equipe de mergulhadores está auxiliando nas buscas

Flávio Leonel Moraes, de 36 anos, funcionário da Saneago que desapareceu no Rio Meia Ponte, no bairro São Domingos, em Goiânia, na manhã de quinta-feira (11), continua desaparecido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas foram retomadas neste sábado (12) e uma equipe de mergulhadores também auxilia nas buscas. A vítima estava com outros ...