Vida Urbana Funcionário da Saneago está desaparecido após cair no Rio Meia Ponte, em Goiânia; veja vídeo Segundo a corporação, ele estava junto com outros dois servidores de barco e faziam a medição do rio

Atualizada às 14h23. Um funcionário da Saneago caiu no Rio Meia Ponte, manhã desta quinta-feira (11), no bairro São Domingos, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava junto com outros dois servidores de barco e faziam a medição do rio. Em nota, a Saneago informa que equipe de Medicina e Segurança do Trabalho já está no local apurando a situação. A...