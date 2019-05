Cidades Funcionário da Prefeitura de Goiânia morre em serviço depois de cair de uma altura de 17 metros A vítima trabalhava na poda de uma gameleira, quando um galho atingiu a cesta onde ele estava e o derrubou

Um funcionário da Prefeitura de Goiânia morreu em serviço no início da tarde desta quarta-feira (8) na Avenida Felipe Camarão, no Bairro Goiá, na capital. Mauri Nunes Costa, de 38 anos, caiu de uma altura de aproximadamente 17 metros, o equivalente a um prédio de três andares, e morreu na hora, disse o Corpo de Bombeiros. Ainda segundo as informações preliminares dos Bo...