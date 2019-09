Cidades Funcionário da limpeza passa mal e morre dentro do Palácio do Planalto Homem teria desmaiado enquanto carregava uma mesa e batido a cabeça no chão

Um homem morreu na tarde desta quinta-feira (19) dentro do Palácio do Planalto. Segundo o Correio Braziliense, Marco Aurélio Fagundes dos Anjos, de 49 anos, seria um funcionário terceirizado que atuava na área de limpeza e sofreu um mal súbito dentro do local de trabalho da Presidência do Brasil. De acordo com o jornal, por volta das 14h, Marco Aurélio teve um mal...