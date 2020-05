Cidades Funcionário é preso suspeito de furtar pizzaria em Mineiros Crime foi registrado pelo sistema de segurança do estabelecimento

Um homem de 28 anos foi preso suspeito de furtar diversas vezes uma pizzaria onde ele trabalhava na Vila São Sebastião, em Mineiros, na região Sudoeste de Goiás. Há cinco dias consecutivos o suspeito desligava o sistema câmeras de segurança e com a chave abria a gaveta do caixa sem a necessidade arrombamento. No último furto, o rapaz achou que tinha desligado o equi...