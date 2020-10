Cidades Funcionária do padre Robson admite que deixou usarem o nome dela Conta bancária aberta em nome de secretária de religioso foi usada para movimentar milhões e para negociações ligadas a religioso, segundo MP-GO

Apontada como funcionária de confiança do padre Robson de Oliveira Pereira, a ex-conselheira fiscal da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), Celestina Celis Bueno, de 59 anos, revelou em depoimento ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) que assinava cheques e documentos em branco a pedido do religioso e que emprestou o nome para constar como sócia de uma em...