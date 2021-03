Cidades Funcionária de terminal de ônibus em Aparecida leva tapa no rosto em discussão com passageira RedeMob informou que mulher queria entrar sem pagar passagem e foi advertida. A encarregada foi agredida quando tentava advertí-la

Uma funcionária do transporte coletivo foi ferida durante o processo de embarque prioritário no Terminal Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, na manhã desta terça-feira (23). Em nota o consórcio Red Mob informou que a encarregada tentava orientar a passageira quanto à restrição de horário quando foi agredida com um tapa no rosto. Pessoas que estavam no local separaram a...