Funcionária é presa suspeita de furtar R$ 10 mil de sorveteria em Goiás

Uma funcionária de uma sorveteria foi presa, na tarde desta quinta-feira (31), suspeita de furtar R$ 10 mil do estabelecimento onde trabalhava em Itumbiara, na região Sul do Estado. Segundo a Polícia Civil (PC-GO), a suspeita, identificada como Ilma Aparecida de Oliveira, de 55 anos, subtraiu os valores que eram depositados no caixa da empresa. De acordo com as inv...