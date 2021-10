Cidades Funcionária é agredida durante roubo em escola de Formosa O suspeito chegou a fugir, mas foi capturado logo em seguida

Uma mulher de 53 anos foi agredida na manhã desta quinta-feira (21) durante um roubo no Colégio Estadual Claudiano Rocha, em Formosa, no entorno do Distrito Federal. A vítima é funcionária da escola e estava acompanhada de outra servidora quando foram abordadas pelo suspeito, que já foi localizado e preso. Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas relata...