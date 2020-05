Cidades Fumante com Covid-19 tem 14 vezes mais chances de morrer pela doença, alerta associação Cardiologistas explicam que o tabagismo enfraquece o sistema imunológico e torna mais lenta a reação do corpo às infecções

Fumantes diagnosticados Com covid-19 têm 14 vezes mais chances de morrer do que pessoas não fumantes. O alerta é da Socesp (Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo), que esta semana lançou em seu site uma campanha voltada à conscientização sobre os perigos de fumar. O presidente da Socesp, João Fernando Monteiro Ferreira, ressalta que “o fato d...