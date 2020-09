Cidades Fumaça do Pantanal deixa o ar de Goiânia inadequado Fuligem de queimadas locais e de outros Estados aliada à falta de chuvas provoca condição que também é severa no Sudeste goiano

A qualidade do ar em Goiânia está inadequada desde quinta-feira (17), de acordo com a última medição realizada pelo Centro de Informações Meteorológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). A condição é resultado da fumaça gerada pelas queimadas em Goiás e também pela fuligem do fogo na vegetação da Amazônia e do Pantanal. Condição deve permanecer pelo menos até amanhã (23)...