Fumaça de incêndio no Parque Municipal Morro dos Macacos prejudica visibilidade em Goiânia

A fumaça de um incêndio em vegetação, na manhã desta quarta-feira (16), no Parque Municipal Morro dos Macacos, no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia, prejudica a visibilidade dos motoristas que passam pela Avenida Leopoldo de Bulhões. Uma viatura de combate às chamas do Corpo de Bombeiros está no local para controlar o fogo. As causas desse incêndio ainda serão apurad...