Cidades Fumaça das queimadas do Pantanal e da Amazônia começa a chegar em Goiás Até domingo (20) municípios da região centro-sul do estado serão duramente atingidos podendo impactar na saúde de pessoas com doenças de risco para Covid-19

Através da plataforma Covid Goiás, a Universidade Federal de Goiás alerta para a chegada em território goiano de uma nuvem de fumaça originada das queimadas do Pantanal e da Amazônia. Essa movimentação degrada a qualidade do ar, atingindo principalmente a saúde de pessoas que sofrem com problemas respiratórios e que são do grupo de risco para Covid-19, a doença p...