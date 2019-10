Cidades Fugitivos morrem em troca de tiros com a Polícia Os quatro eram procurados desde o último dia 21, quando ocorreu a fuga do presídio de Montes Claros de Goiás

Quatro fugitivos do presídio de Montes Claros de Goiás, região sudoeste do estado, morreram em uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM) nesta terça-feira (29), no município de Bom Jardim de Goiás. Deusmar de Souza, Luciano Carneiro de Souza, Fabrício Beraldo Farias e Igor Fernandes eram procurados desde o último dia 21, quando ocorreu a fuga. O grupo era su...