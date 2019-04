Vida Urbana Fugitivo da CPP morto durante tentativa de recaptura ainda não foi identificado Corpo foi levado para Instituo Médico Legal (IML) de Aparecida de Goiânia e passa por identificação

O Instituto Médico Legal (IML) de Aparecida de Goiânia ainda não identificou o detento da Casa de Prisão Provisória (CPP) que foi morto durante tentativa de recaptura na noite desta terça-feira (23). No total, 24 detentos tentaram fugir, sendo que cinco foram recapturados ainda dentro do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia e outros três foram encontrados pela Polícia Militar. Do total, 15 ainda continuam foragidos. De acordo com o IML de Aparecida, o corpo chegou por volta de 5h10 desta...