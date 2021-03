Cidades Frota tem de chegar a 1,1 mil ônibus até quarta-feira na Grande Goiânia Prazo para concessionárias se encerra nesta quarta-feira e estima-se que quantidade amenize o problema. Nesta segunda-feira, houve aglomerações, mesmo após decreto exigir passageiros sentados

A quantidade de ônibus no transporte coletivo precisa chegar a 1.100 até amanhã (10). A obrigação é das concessionárias. Ontem (8), mesmo com 124 ônibus a mais em operação no horário de pico da manhã, o sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia (RMG) não conteve as aglomerações em terminais e também dentro dos veículos. O horário entre 6 e 8 hor...