Um relatório feito pela Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), a partir do defensor Tiago Bicalho, entre os dias 23 de março e 6 de abril, mostra que a quantidade de veículos utilizada por hora no transporte coletivo metropolitano teve redução de 50% no horário de pico. No dia 23 do mês passado, uma segunda-feira, a operação tinha 998 ônibus, enquanto que no dia 6 de abril, mesmo dia da semana, havia 498 veículos. Em ambas as datas já havia sido instituída a política de isolamento social em razão da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). A redução da frota é vista como uma das causas das aglomerações nos terminais e pontos de embarque.

O longo tempo de espera provocou várias manifestações de usuários do serviço nesta segunda-feira (27). Em uma delas, à noite, passageiros bloquearam a Avenida T-9, no Setor Bueno. Os ônibus não estavam parando. A Polícia Militar teve de intervir.

O fato comprova, para a DPE-GO, que as empresas concessionárias e a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) não cumpriram liminar do final de março que obrigava o sistema a manter 100% da frota em operação, sobretudo nos horários de pico. Isso levou ao ajuizamento de uma nova ação civil pública contra as empresas e a companhia. Bicalho, para o levantamento da frota, utilizou a funcionalidade do “De Olho no Ônibus”, que era oferecida pelas concessionárias do sistema de transporte coletivo e informava a quantidade de frota por hora utilizada na operação.

No entanto, a plataforma foi retirada do ar desde o começo do abril e, atualmente, não há qualquer local em que se tenha a informação estatística da quantidade de veículos. Na semana passada, O POPULAR publicou que a frota havia sido reduzida, mas era impossível quantificar já que a CMTC informou não conseguir fiscalizar em razão de uma liminar dada no dia 21 em favor das empresas. Por outro lado, conforme lembra Bicalho, há a liminar em favor de ação da DPE-GO que obriga as empresas concessionárias a colocar em circulação toda a frota do sistema, sem qualquer redução, durante a situação de emergência provocada pela pandemia da doença do Sars-CoV-2, a Covid-19.

O relatório feito pelo defensor se deu justamente para verificar o cumprimento da decisão. As concessionárias, no entanto, informaram à CMTC que não houve redução da frota, diferente do que está comprovado na medição de Bicalho. As aglomerações vistas diariamente, sobretudo desde o último dia 20, com a flexibilização das regras de isolamento, são justificadas pela obrigação de se transportar apenas passageiros sentados. Até por isso, antes de ajuizar a ação, por duas vezes, Bicalho tentou receber estas estatísticas por duas vezes de maneira extrajudicial, mas não obteve respostas satisfatórias.

Para o defensor, na ação civil pública proposta, “as alegações das requeridas que o problema de superlotação é culpa dos usuários e dos horários de pico não condiz com a realidade”. As empresas do serviço afirmam que vão responder as demandas, feitas também pelo POPULAR, no processo judicial, já que a situação se tornou uma ação civil.

Paço Municipal ainda negocia com empresários por escalonamento

O decreto municipal que impõe o escalonamento no horário de abertura dos estabelecimentos das atividades econômicas possibilitadas de funcionar de acordo com o decreto estadual 9.653 ainda não foi publicado pela Prefeitura de Goiânia porque a administração ainda busca um acordo com os empresários. “Seria muito fácil a gente simplesmente publicar o decreto e mandar cumprir, mas seria pouco efetivo, pois é muito difícil fiscalizar a cidade inteira e poderia ter gente que não ia abrir no horário determinado e não adiantaria nada”, afirma o secretário de Comunicação do município, Vassil Oliveira. Desde a última quinta-feira (23), secretários municipais têm conversado com os representantes dos empresários para adequar o decreto do escalonamento.

A ideia é chegar a um consenso de modo a ele ser eficaz para a diminuição das aglomerações em terminais e pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo. A proposta foi feita ao Paço pela própria Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e é vista por ambos como a única maneira, atualmente, de reduzir os transtornos, que têm se intensificado no sistema de transporte a cada dia. Agora, resta convencer os empresários que esta é a única medida e que não haverá perdas financeiras para eles com os novos horários. Novas reuniões devem ser realizadas nesta terça-feira (28) com os empresários para fechar o entendimento e o decreto, no planejamento da administração municipal, deve ser publicado também nesta terça-feira, para valer a partir desta quarta-feira (29).