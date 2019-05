Cidades Friozinho deve se repetir nesta quinta-feira (16) e existe até possibilidade de chuva para Goiânia A previsão é de tempo mais ameno e nublado durante boa parte do dia na capital

Quem gostou da manhã fresquinha desta quarta-feira (15) pode repetir a dose nesta quinta-feira (16). A previsão é de tempo mais ameno e nublado em Goiânia. Há, inclusive, possibilidade de chuva para a capital, segundo as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Contudo, apesar do céu ficar encoberto por nuvens durante boa parte do dia, o sol de...