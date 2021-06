Cidades Frio chega em Goiás e Goiânia pode registrar até 15°C nos próximos dias No último domingo (13), uma chuva rápida chegou a alguns bairros de Goiânia, e a temperatura atingiu os 17°C

Uma frente fria que avança pela região Centro-Oeste deve deixar as temperaturas mais amenas durante o período da manhã nos próximos dias, em Goiás. Já no período da tarde, os termômetros voltam a subir, caracterizando a chamada amplitude térmica - diferença entre a temperatura máxima e mínima registradas em um período -, muito comum nesta época do ano. Segundo o gere...