Cidades Frequentadores reclamam de conservação no Parque Marcos Veiga Jardim, em Goiânia Vegetação não tem recebido os devidos cuidados

Frequentadores do Parque Marcos Veiga Jardim, em Goiânia, têm reclamado que a vegetação do espaço não tem recebido o devido cuidado. Justamente o que era um dos principais pontos de elogio, segundo eles. “Está um pouco abandonado mesmo. É ruim para quem gosta do lugar”, disse um frequentador que preferiu não ser identificado. O local tem ficado aberto de 6h até 22h. Inaugurado em jun...