Cidades Frequentadores da Casa Dom Inácio fazem ato em prol de João de Deus em Abadiânia Grupo está reunido na frente do Fórum do município

Um grupo de frequentadores da Casa Dom Inácio de Loyola está na frente do Fórum de Abadiânia nesta sexta-feira (12) em um ato em prol do médium João de Deus. Nos cartazes é possível ler frases como “Eu amo Dom Inácio”, “Médium João, não deixe que as pedras em seu caminho te afaste da sua missão” e “Médium João, Deus está contigo!” João Teixeira de Faria, de 78 ano...