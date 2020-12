Cidades Frentistas e funcionários decidirão sobre greve geral que pode afetar 3 mil postos de gasolina em GO Encontro está marcados para às 14h30 desta quarta-feira (9) e categoria reivindica benefícios perdidos durante pandemia como cesta básica e plano odontológico

Atualizada às 13h58 Frentistas, gerentes de postos de combustíveis e funcionários de lojas de conveniências de Goiás decidem, nesta quarta-feira (9) sobre possibilidade de greve geral no Estado. A decisão será tomada em assembleia marcada para às 14h30, na sede do Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo no Estado de ...