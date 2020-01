Cidades Frentista morre atropelado ao tentar socorrer vítimas de outro acidente, em Formosa Segundo a Polícia Civil, uma ambulância bateu contra um carro na rodovia e três pessoas ficaram feridas; o homem que presenciou a colisão saiu do posto de gasolina para ajudar e ao atravessar a via foi atingido por uma carreta

Um frentista de um posto de combustível morreu atropelado enquanto tentava ajudar feridos de um primeiro acidente, na BR-020, em Formosa, no entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil (PC), uma ambulância bateu contra um carro na rodovia e três pessoas ficaram feridas com a colisão. O frentista, que presenciou tudo, teria então saído de sua...