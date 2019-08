Cidades Frente fria passa por Goiás e temperaturas podem chegar a 8ºC no Sudoeste do Estado Frente fria sai do Sul do país com destino ao Sudeste e passa por Goiás, mas sem grandes perspectivas de chuvas

Os termômetros marcaram 11.8ºC em Jataí, Sudoeste do Estado, na manhã deste sábado (3) como consequência de uma frente fria que passou pelo Sul do Brasil e seguiu, com destino ao Sudeste do país. Para este domingo (4), a previsão é de que a cidade chegue a marcar números ainda mais baixos, em torno de 8ºC. Em Goiânia, a mínima deve chegar a 13ºC neste sábado (3) e domingo (...