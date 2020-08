Cidades Frente fria não deve reduzir tanto a temperatura em Goiás quanto o esperado Previsão anterior era para temperaturas próximas de 0°C em algumas regiões do Estado, o que não deve ocorrer

A expectativa com a vinda da frente fria “histórica” deve diminuir em Goiás, segundo nova previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) desta quinta-feira (20). As temperaturas devem cair no final de semana em todo o Estado, mas não tanto quanto o esperado. Em Chapadão do Céu, no extremo-sudoeste goiano, por exemplo, a míni...