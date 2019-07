Cidades Frente fria faz temperaturas despencarem e termômetros podem registrar 4º C em Goiânia A mudança no tempo deve acontecer no próximo fim de semana com o avanço de uma grande e forte frente fria

Esta notícia vai para os fãs da série Game of Thrones: winter is coming. Ou em bom e velho português: o inverno está chegando. Na verdade, o inverno começou oficialmente no Brasil no dia 21 de junho, mas é a partir deste fim de semana que a população realmente deve começar a sentir uma significativa queda nas temperaturas. De acordo com o site do Instituto Climat...