Frente fria deve trazer mais chuva para Goiás no próximo fim de semana

Uma nova frente fria deve chegar em Goiás no próximo fim de semana trazendo novas pancadas de chuva para o Estado. A informação é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que prevê ainda a formação de um corredor de umidade, e surgimento de áreas de instabilidade, com rajadas de vento, raios e até granizo. Na manhã desta segunda-feira (18), ...