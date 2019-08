Cidades Frente fria derruba temperaturas em Goiás e Goiânia pode ter chuva fora de época Uma forte frente fria que avança sobre o Brasil neste início de agosto deixa áreas de instabilidade espalhadas sobre o Estado nos próximos dias; em Jataí e em Rio Verde, os termômetros marcaram 7ºC neste domingo (4)

Frio com temperaturas abaixo dos 10ºC, ar muito seco e calor acima dos 35ºC. Tudo isso junto! Parece complicado entender, mas é como está o tempo neste fim de semana e deve prevalecer pelos próximos dias em Goiás. O ar frio de origem polar atua com força na região Sudoeste do Estado e derrubou as temperaturas na região. De acordo com o Instituto Nacional de Met...