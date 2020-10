Cidades Frente fria começa a se deslocar pelo Brasil Massa de ar frio junto com a umidade oriunda da Região Amazônica devem formar um corredor de umidade pelo país

Atualizada às 10h45. Nos últimos dias as altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar tem castigado os goianos e levaram os centros meteorológicos a emitirem notas de alerta. No entanto, situação deve melhorar nos próximos dias, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), da Secretaria de Estado de Meio Ambie...