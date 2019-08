Cidades Frente fria aumenta em 50% a umidade relativa do ar em Goiânia Mínima registrada na capital foi de 15°C e a máxima não deve ultrapassar os 27°C

Pelo segundo dia consecutivo os moradores de Goiânia e da região metropolitana foram surpreendidos com um friozinho no início da manhã desta segunda-feira (5). A mínima registrada na capital foi de 15°C, com sensação térmica de 13°C, e a máxima não deve ultrapassar os 27°C. A passagem de uma frente fria além de influenciar na queda das temperaturas auxiliou na elevação d...